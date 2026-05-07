1/2 финала Лиги Европы: последний шанс для "Виллы" и "Фрайбурга"

7 Мая 2026 09:40
Сегодня в Лиге Европы УЕФА состоятся ответные матчи полуфинальной стадии.

Как сообщает İdman.Biz, в одном из центральных противостояний английские "Астон Вилла" и "Ноттингем Форест" встретятся на стадионе "Вилла Парк".

Матч начнется в 23:00. Первая игра завершилась победой "Ноттингем Форест" со счетом 1:0.

В другом полуфинале немецкий "Фрайбург" на стадионе "Европа-Парк" примет португальскую "Брагу". В первой встрече сильнее оказался португальский клуб - 2:1.

Отметим, что финал Лиги Европы состоится 20 мая в Стамбуле на стадионе "Бешикташ Парк".

