"ПСЖ" установил два рекорда французского футбола

7 Мая 2026 09:25
"ПСЖ" после выхода в финал Лиги чемпионов сезона-2025/26 установил сразу два национальных рекорда.

Как сообщает İdman.Biz, парижский клуб добился этого после победы над "Баварией" по сумме двух полуфинальных матчей - 5:4, 1:1.

По информации Stat Football, "ПСЖ" стал первым французским клубом, который вышел в финал Кубка европейских чемпионов и Лиги чемпионов два сезона подряд.

Кроме того, парижане стали первой командой Франции, трижды сыгравшей в финале главного еврокубка. Ранее "ПСЖ" выходил в финал в 2020 и 2025 годах.

До этого по два финала в активе "Марселя" и "Реймса", по одному - у "Монако" и "Сент-Этьена".

Отметим, что в финале Лиги чемпионов "ПСЖ" встретится с "Арсеналом". Решающий матч турнира состоится 30 мая в Будапеште на "Пушкаш Арене".

