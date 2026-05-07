Рафинья ответил на слухи об уходе из "Барселоны"

Нападающий "Барселоны" Рафинья прокомментировал информацию о возможном уходе из каталонского клуба.

Как сообщает İdman.Biz, бразильский футболист раскритиковал журналиста, распространившего эти сведения.

"Журналист, написавший статью о моем возможном уходе, и раньше публиковал ложную информацию обо мне. Он утверждал, что я встречался с клубом и сомневаюсь в своем будущем в "Барселоне". Этот человек не делает ничего, кроме лжи", - приводит слова Рафиньи Barca Times.

Футболист также заявил: "Каждый раз после публикации ему приходится удалять свои новости - всегда или почти всегда. Все, что он говорит, абсолютно бессмысленно".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Рафинья якобы сообщил руководству "Барселоны" о сомнениях относительно своего будущего в клубе.

Отметим, что контракт бразильца с "Барселоной" рассчитан до лета 2028 года. В текущем сезоне из-за травм он пропустил 23 матча за клуб и сборную.