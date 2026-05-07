İTV выступило с заявлением по поводу трансляции матча "Бавария" - "ПСЖ"

7 Мая 2026 00:15
Общественное телевидение Азербайджана (İTV) выступило с заявлением относительно трансляции ответного полуфинального матча Лиги чемпионов по футболу между "Баварией" и "ПСЖ", который, к огромному сожалению для отечественных любителей футбола, не транслирует ни один азербайджанский телеканал.

Как сообщает İdman.Biz, в İTV отметили, что согласно предварительному распределению прав на показ полуфиналов Лиги чемпионов, телеканал получил право транслировать оба матча между "Арсеналом" и "Атлетико".

Подчеркивается, что обе встречи были показаны зрителям в прямом эфире.

При этом права на трансляцию полуфинальных матчей между "Баварией" и "ПСЖ" Общественному телевидению не принадлежат.

"В связи с возникшей проблемой вокруг трансляции продолжающегося матча İTV ответственности не несет", - говорится в заявлении телеканала.

Отметим, что трансляция матча "Бавария" - "ПСЖ" должна была транслироваться на телеканале CBC Sport.

