Хвича установил исторический рекорд Лиги чемпионов

Грузинский футболист "ПСЖ" Хвича Кварацхелия вписал свое имя в историю Лиги чемпионов.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Opta Sports, вингер стал первым игроком в истории турнира, который отметился результативными действиями в семи подряд матчах плей-офф в рамках одного розыгрыша Лиги чемпионов.

Новое достижение Кварацхелия установил в ответном полуфинальном матче против "Баварии" в Мюнхене. Уже на первых минутах встречи грузинский футболист отдал голевую передачу на Усмана Дембеле, открывшего счет в игре.

Отмечается, что ранее никому не удавалось демонстрировать подобную результативную серию в матчах плей-офф главного еврокубка.