"Барселона" готовит масштабную распродажу игроков ради трансферов

Футбольный клуб "Барселона" планирует заработать около 100 миллионов евро за счет продажи игроков в летнее трансферное окно.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на ESPN, каталонский клуб намерен провести перестройку состава по запросу главного тренера Ханса-Дитера Флика.

По информации источника, ради новых приобретений "Барселона" готова расстаться с рядом футболистов, среди которых называются Ферран Торрес, Жюль Кунде и Рафинья.

Отмечается, что клуб планирует усилить сразу несколько позиций. В приоритете находятся центральный защитник и нападающий, однако также рассматривается подписание нового вингера. Кроме того, "Барселона" может выйти на рынок в поисках еще одного форварда, если команду покинут Роберт Левандовски и Ферран Торрес.

Сообщается, что Марк Касадо и Ансу Фати, выступающий на правах аренды за "Монако", также близки к уходу из клуба.

Среди главных трансферных целей "Барселоны" называются форвард "Атлетико" Хулиан Альварес и защитник "Интера" Алессандро Бастони.