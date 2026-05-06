"Арсенал" готовит новый контракт для Артеты

Руководство "Арсенала" намерено предложить главному тренеру Микелю Артете новый контракт уже этим летом.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на инсайдеры Фабрицио Романо, решение о продлении сотрудничества с испанским специалистом было принято еще в марте и не зависит от итоговых результатов команды в нынешнем сезоне.

По информации источника, сам Артета полностью сосредоточен на борьбе за трофеи, однако заинтересован в продолжении работы над проектом "Арсенала" и ожидает начала переговоров.

Накануне лондонский клуб вышел в финал Лиги чемпионов, обыграв "Атлетико" по сумме двух полуфинальных матчей. В решающей встрече турнира "Арсенал" сыграет с победителем пары "Бавария" - "ПСЖ".

Действующее соглашение Артеты с клубом рассчитано до июня 2027 года. После 35 туров английской Премьер-лиги "Арсенал" лидирует в турнирной таблице, набрав 76 очков.