6 Мая 2026
Ламин Ямаль посещает психолога после тяжелой травмы

6 Мая 2026 20:46
Ламин Ямаль посещает психолога после тяжелой травмы

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте рассказал о подготовке вингера "Барселоны" Ламина Ямаля, который восстанавливается после травмы и готовится к чемпионату мира.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Goal.com, наставник отметил высокий профессионализм молодого футболиста и его серьезный подход к восстановлению.

"Ямаль тренируется по три часа в день, ходит в тренажерный зал, посещает физиотерапевта, диетолога и психолога, а также уделяет внимание "невидимым тренировкам". Это очень важно. Многие не понимают, что это такое. Речь идет о том, чтобы 24 часа в сутки думать о своей работе", - заявил де ла Фуэнте.

По словам тренера, никто ничего не подарит Ямалю, однако он хорошо знает футболиста и надеется, что тот подойдет к чемпионату мира в оптимальной форме.

Недавно Ламин Ямаль получил травму и выбыл до конца клубного сезона. Несмотря на это, ожидается, что он сможет помочь сборной Испании на чемпионате мира. Первый матч турнира испанцы проведут 15 июня против Кабо-Верде.

