Болельщики "Реала" требуют ухода Килиана Мбаппе - ФОТО

Килиан Мбаппе оказался под растущим давлением в "Реале" (Мадрид) перед решающим отрезком сезона.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на L'Equipe, поведение французского форварда вызывает раздражение не только у части болельщиков, но и внутри мадридской команды. Французское издание пишет, что в клубе все больше обращают внимание на индивидуализм Мбаппе и его дистанцию от большинства партнеров.

Недовольство болельщиков проявляется и в социальных сетях. Под публикациями "Реала" фанаты оставляют сообщения с требованием убрать Мбаппе из команды, связывая с ним часть нынешних проблем клуба.

По данным L'Equipe, ситуация в раздевалке также стала напряженнее. В команде считают, что форвард все чаще ведет себя обособленно, а тесное общение поддерживает в основном с французскими игроками мадридского клуба.

Дополнительный резонанс вызвала поездка Мбаппе в Италию на фоне непростого периода для "Реала". В Мадриде такое поведение восприняли как недостаток вовлеченности в командную ситуацию, особенно перед важными матчами.

Отметим, что Мбаппе перешел в "Реал" летом 2024 года свободным агентом после ухода из "ПСЖ". Француз заключил с мадридским клубом пятилетний контракт.