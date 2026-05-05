Звездный игрок "Бешикташа" выбыл до конца сезона

Футбольный клуб "Бешикташ" столкнулся с серьезной потерей перед полуфиналом Кубка Турции.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на турецкие СМИ, один из ключевых игроков команды Милот Рашица получил травму и досрочно завершил сезон.

29-летний косовский вингер получил повреждение во время разминки перед матчем с "Газиантепом". По итогам МРТ у него диагностирован отек кости в нижней части бедренной кости.

В клубе подтвердили, что футболист уже начал лечение, однако вернуться на поле в текущем сезоне он не сможет. Таким образом, Рашица пропустит не только оставшиеся матчи чемпионата, но и полуфинальную игру Кубка Турции против "Коньяспора".