"Челси" проиграл "Ноттингем Форест" в матче АПЛ - ВИДЕО

4 Мая 2026 20:12
"Челси" проиграл "Ноттингем Форест" в матче АПЛ

Футбольный клуб "Челси" уступил "Ноттингем Форест" в матче 35-го тура английской Премьер-лиги со счетом 1:3.

Как сообщает İdman.Biz, встреча прошла на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне.

Гости открыли счет уже на второй минуте - отличился Тайво Авонийи. На 15-й минуте Игор Жезус реализовал пенальти, а в начале второго тайма Авонийи оформил дубль.

У "Челси" был шанс сократить отставание еще до перерыва, однако Коул Палмер не реализовал пенальти на 45+10-й минуте. Во втором тайме Жоао Педро забил гол, но он был отменен после просмотра VAR. Лишь в компенсированное время Педро сумел отличиться, установив окончательный счет.

После этого поражения "Челси" с 48 очками опустился на девятое место в турнирной таблице. "Ноттингем Форест", набрав 42 балла, занимает 16-ю строчку.

