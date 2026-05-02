"Ливерпуль" и "МЮ" заинтересованы в вингере "Ювентуса"

"Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" проявляют интерес к вингеру "Ювентуса" Франсишку Консейсау.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Tuttosport, 23-летний португалец рассматривается английскими клубами как один из вариантов усиления атакующей линии. В "Ливерпуле" видят в нем потенциальную замену Мохамеду Салаху, тогда как "Манчестер Юнайтед" также включил игрока в список трансферных целей.

При этом источник отмечает, что оформить переход ближайшим летом будет непросто, поскольку в "Ювентусе" не планируют расставаться с футболистом.

Контракт Консейсау с туринским клубом рассчитан до 2030 года, а его трансферная стоимость оценивается примерно в 30 миллионов евро. В текущем сезоне он провел 38 матчей, отметившись четырьмя голами и четырьмя результативными передачами.