2 Мая 2026
"Лидс" уверенно обыграл "Бернли" в матче АПЛ

2 Мая 2026 01:13
"Лидс" уверенно обыграл "Бернли" в матче АПЛ

"Лидс" одержал победу над "Бернли" в матче 35-го тура чемпионата Англии.

Как сообщает İdman.Biz, встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Счет был открыт уже на 8-й минуте усилиями Антона Штаха после передачи Яки Бийола. После перерыва "Лидс" увеличил преимущество - отличились Ноа Окафор на 52-й минуте и Доминик Калверт-Льюин на 56-й.

Гости сумели ответить лишь одним мячом - на 71-й минуте отличился Лум Чауна.

После этой победы "Лидс" набрал 43 очка и поднялся на 14-е место в турнирной таблице. "Бернли" с 20 баллами остается на 19-й позиции.

İdman.Biz
