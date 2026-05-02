"Венеция" вернулась в Серию А спустя один сезон

Футбольный клуб "Венеция" завоевал путевку в Серию А по итогам сезона в итальянской Серии B.

Как сообщает İdman.Biz, команда сыграла вничью со "Специей" (2:2) в матче 37-го тура и гарантировала себе выход в элитный дивизион.

"Венеция" набрала 79 очков и за тур до финиша занимает первое место, опережая зону плей-офф на четыре балла. При этом вопрос чемпионства остается открытым - на втором месте идет "Фрозиноне" с 78 очками.

Отметим, что "Венеция" вернулась в Серию А спустя всего один сезон после вылета, который произошел по итогам прошлого чемпионата, когда команда заняла 19-е место.