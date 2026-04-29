Назван лучший матч в истории Лиги чемпионов

Издание FourFourTwo составило рейтинг лучших матчей в истории Лиги чемпионов.

Как сообщает İdman.Biz, недавний полуфинальный поединок между "ПСЖ" и "Баварией", завершившийся со счетом 5:4, занял лишь 22-е место в списке. Несмотря на яркий и результативный характер встречи, она не вошла даже в топ-20.

Лидером рейтинга стал финал 2005 года между "Ливерпулем" и "Миланом", в котором английский клуб отыгрался со счета 0:3 и победил в серии пенальти. На втором месте расположился матч "Барселона" - "ПСЖ" (6:1), когда каталонцы совершили исторический камбэк после поражения 0:4 в первой игре. Третью позицию занял финал 1999 года, в котором "Манчестер Юнайтед" вырвал победу у "Баварии" со счетом 2:1, забив два мяча в концовке.

В первую десятку также вошли встречи "Милан" - "Барселона" (4:0), "Депортиво" - "Милан" (4:0), "Монако" - "Реал" (3:1), "Ювентус" - "Манчестер Юнайтед" (2:3), "Аякс" - "Тоттенхэм" (2:3), "Боруссия" Д - "Малага" (3:2) и "Вердер" - "Андерлехт" (5:3).