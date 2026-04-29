29 Апреля 2026 23:46
Назван лучший матч в истории Лиги чемпионов

Издание FourFourTwo составило рейтинг лучших матчей в истории Лиги чемпионов.

Как сообщает İdman.Biz, недавний полуфинальный поединок между "ПСЖ" и "Баварией", завершившийся со счетом 5:4, занял лишь 22-е место в списке. Несмотря на яркий и результативный характер встречи, она не вошла даже в топ-20.

Лидером рейтинга стал финал 2005 года между "Ливерпулем" и "Миланом", в котором английский клуб отыгрался со счета 0:3 и победил в серии пенальти. На втором месте расположился матч "Барселона" - "ПСЖ" (6:1), когда каталонцы совершили исторический камбэк после поражения 0:4 в первой игре. Третью позицию занял финал 1999 года, в котором "Манчестер Юнайтед" вырвал победу у "Баварии" со счетом 2:1, забив два мяча в концовке.

В первую десятку также вошли встречи "Милан" - "Барселона" (4:0), "Депортиво" - "Милан" (4:0), "Монако" - "Реал" (3:1), "Ювентус" - "Манчестер Юнайтед" (2:3), "Аякс" - "Тоттенхэм" (2:3), "Боруссия" Д - "Малага" (3:2) и "Вердер" - "Андерлехт" (5:3).

İdman.Biz
Новости по теме

Дьекереш вошел в историю Лиги чемпионов
00:24
Мировой футбол

Дьекереш вошел в историю Лиги чемпионов

Швед впервые забил в полуфинале турнира

"Атлетико" - "Арсенал": Альварес сравнял счет с пенальти
00:19
Мировой футбол

"Атлетико" - "Арсенал": Альварес сравнял счет с пенальти - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Команды продолжают борьбу в полуфинале Лиги чемпионов

Гол Роналду принес "Аль-Насру" победу над "Аль-Ахли"
00:12
Мировой футбол

Гол Роналду принес "Аль-Насру" победу над "Аль-Ахли" - ВИДЕО

Лидер чемпионата укрепил позиции в таблице

Игрок "Райо Вальекано" дисквалифицирован на семь матчей
29 Апреля 23:16
Мировой футбол

Игрок "Райо Вальекано" дисквалифицирован на семь матчей

Нападающий наказан за конфликт с арбитром
Неймара оставили без бутс после матча
29 Апреля 22:58
Мировой футбол

Неймара оставили без бутс после матча - ВИДЕО

Необычный эпизод произошел после игры Южноамериканского кубка

Защитник "ПСЖ" пропустит матч с "Баварией" из-за травмы
29 Апреля 22:39
Мировой футбол

Защитник "ПСЖ" пропустит матч с "Баварией" из-за травмы

Игрок не поможет команде в решающем матче ЛЧ

Самое читаемое

"Барселона" и Рашфорд согласовали контракт до 2030 года
27 Апреля 19:39
Мировой футбол

"Барселона" и Рашфорд согласовали контракт до 2030 года

Каталонцы намерены выкупить форварда у "Манчестер Юнайтед"

"Барселона" раскрыла трансферную стратегию на лето
27 Апреля 15:36
Мировой футбол

"Барселона" раскрыла трансферную стратегию на лето

Каталонский клуб не собирается устраивать распродажу игроков

Сборная Азербайджана по вольной борьбе в шестой раз стала чемпионом Европы - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
27 Апреля 01:40
Борьба

Сборная Азербайджана по вольной борьбе в шестой раз стала чемпионом Европы - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Ранее чемпионом стала сборная по греко-римской борьбе
Вратарь "Сарагосы" ударил соперника, спровоцировав массовую драку на поле - ВИДЕО
27 Апреля 06:20
Мировой футбол

Вратарь "Сарагосы" ударил соперника, спровоцировав массовую драку на поле - ВИДЕО

Горе-бойцу грозит дисквалификация на срок от 4 до 12 матчей