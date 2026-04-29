Сегодня "Атлетико" и "Арсенал" начнут битву за финал ЛЧ

Сегодня состоится очередной полуфинальный матч Лиги чемпионов УЕФА.
Как сообщает İdman.Biz, во второй игровой день стадии 1/2 финала мадридский "Атлетико" на своем поле встретится с лондонским "Арсеналом".
Матч пройдет в столице Испании и начнется в 23:00.
Обе команды подходят к игре с серьезными амбициями и рассчитывают сделать важный шаг к выходу в финал главного еврокубкового турнира.
"Атлетико" традиционно делает ставку на организованную игру и мощную поддержку домашних трибун, тогда как "Арсенал" попытается использовать скорость и атакующий стиль.
Ответные полуфинальные встречи Лиги чемпионов запланированы на 5 и 6 мая.