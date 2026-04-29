Дембеле рассказал, ждать ли сверхрезультативной игры от "ПСЖ" и "Баварии" в Мюнхене

29 Апреля 2026 05:50
Форвард "Пари Сен-Жермен" Усман Дембеле прокомментировал победу над "Баварией" (5:4) в первом матче полуфинала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. В этой встрече француз отметился дублем и результативной передачей.

"В матче столкнулись две команды, которые действуют в атакующем стиле и не сомневаются в своих силах. Это полуфинал Лиги чемпионов, мы осознаем уровень "Баварии", но и у нас высокий уровень. Результатом мы довольны, хотя вели 5:2 и к концу немного ослабили давление. Теперь отправимся в Мюнхен с целью выиграть и выйти в финал. Ждать ли похожей игры в ответном матче? Да — обе команды стремятся атаковать и не откажутся от своей игровой философии, так что нас ожидает интересная встреча", — приводит слова Дембеле İdman.Biz со ссылкой на RMC Sport.

Ответная игра состоится в Мюнхене 6 мая.

Нойер не сделал ни одного сейва в матче с "ПСЖ"
