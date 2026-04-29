"ПСЖ" и "Бавария" установили рекорда полуфинальных матчей ЛЧ

В матче полуфинала Лиги чемпионов между "ПСЖ" и "Баварией" (5:4) команды суммарно забили девять голов. Это первый случай в истории соревнования, когда клубы за одну встречу на указанной стадии забили девять мячей. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на Opta.

Отметим, в полуфинале Кубка европейских чемпионов сезона-1959/1960 "Айнтрахт" победил "Рейнджерс" со счетом 6:3, однако турнир проводился в другом формате.

На 17-й минуте Харри Кейн реализовал пенальти и вывел мюнхенцев вперед. На 25-й минуте Хвича Кварацхелия сравнял счет. На 33-й минуте Жоау Невеш забил второй мяч парижан. На 41-й минуте Майкл Олисе сделал счет 2:2. На 45+5-й минуте Усман Дембеле забил за парижан с "точки". На 56-й минуте Хвича Кварацхелия оформил дубль. На 58-й минуте Усман Дембеле сделал счет 5:2. На 65-й минуте Деотшанкюль Юпамекано забил третий мяч мюнхенцев. На 69-й минуте Луис Диас положил четвертый мяч баварцев.