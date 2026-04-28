Куртуа может восстановиться после травмы к матчу с "Барселоной"

Вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа должен восстановиться от травмы бедра к матчу с "Барселоной", который пройдет 10 мая. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на Marca.

По информации источника, бельгиец будет готов к этой встрече, если не произойдет непредвиденных осложнений. Вскоре голкипер вернется к тренировкам с командой.

Напомним, Куртуа травмировался 17 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" (2:1, первая игра – 3:0) и с тех пор не играл. Всего в нынешнем сезоне 33-летний голкипер провел 41 встречу, в которых пропустил 39 голов. Также на его счету 15 матчей "на ноль". Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.