28 Апреля 2026
RU

Тчуамени может подписать с "Реалом" новый контракт

Мировой футбол
Новости
28 Апреля 2026 22:36
22
Опорный полузащитник мадридского "Реала" Орельен Тчуамени с высокой долей вероятности продлит трудовой договор с клубом. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на Footmercato.

Футболист не планирует уходить из мадридской команды, "сливочные" намерены предложить ему новый контракт. Тренерский штаб "Реала" видит в Тчуамени важную часть проекта. Отмечается, что "сливочные" также готовы ощутимо повысить зарплату полузащитнику.

В нынешнем сезоне француз принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Игрок "Халл Сити" больше года восстанавливался после разрыва «крестов» и в первом же матче снова порвал их
23:14
Мировой футбол

Игрок "Халл Сити" больше года восстанавливался после разрыва «крестов» и в первом же матче снова порвал их

Такое и в страшном сне не приснится

Гризманн назвал самый запоминающийся для себя момент в Лиге чемпионов
22:00
Мировой футбол

Гризманн назвал самый запоминающийся для себя момент в Лиге чемпионов

Летом 2026 года Гризманн перейдет в клуб американской MLS "Орландо Сити"
"Ливерпуль" нацелился на защитника "Наполи"
20:52
Мировой футбол

"Ливерпуль" нацелился на защитника "Наполи"

Слот хотел подписать Бекему еще в период работы в Нидерландах
Кобби Майну подпишет новый контракт с "МЮ"
20:18
Мировой футбол

Кобби Майну подпишет новый контракт с "МЮ"

Рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн
Жозе Моуринью - главный кандидат на пост наставника "Реала"
17:49
Мировой футбол

Жозе Моуринью - главный кандидат на пост наставника "Реала"

Флорентино Перес намерен вернуть португальского специалиста на "Сантьяго Бернабеу" уже этим летом

Футбольный король Мельбурна - İdman.Biz из Австралии наслаждается футболом Хуана Мата
17:04
Мировой футбол

Футбольный король Мельбурна - İdman.Biz из Австралии наслаждается футболом Хуана Мата

37-летний испанец отдал 13 голевых передач и забил пять мячей в текущем сезоне, выведя команду в плей-офф А-лиги

Самое читаемое

Скандал в Турции: поединок боксеров за титул чемпиона мира UBO был прерван из-за массовой драки - ВИДЕО
26 Апреля 06:20
Бокс

Скандал в Турции: поединок боксеров за титул чемпиона мира UBO был прерван из-за массовой драки - ВИДЕО

По факту случившегося начато расследование
"Ливерпуль" нацелился на бывшего нападающего "Барселоны"
26 Апреля 14:58
Мировой футбол

"Ливерпуль" нацелился на бывшего нападающего "Барселоны"

Английский клуб готов активировать отступные в размере 60 миллионов евро
"Барселона" и Рашфорд согласовали контракт до 2030 года
27 Апреля 19:39
Мировой футбол

"Барселона" и Рашфорд согласовали контракт до 2030 года

Каталонцы намерены выкупить форварда у "Манчестер Юнайтед"

"Барселона" раскрыла трансферную стратегию на лето
27 Апреля 15:36
Мировой футбол

"Барселона" раскрыла трансферную стратегию на лето

Каталонский клуб не собирается устраивать распродажу игроков