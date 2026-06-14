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"Реал" рассматривает возможность подписания Усмана Дембеле — СМИ

Мировой футбол
Новости
14 Июня 2026 01:30
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"Реал" рассматривает возможность подписания Усмана Дембеле — СМИ

Мадридский "Реал" рассматривает возможность подписания форварда "ПСЖ" Усмана Дембеле, сообщает TRT Spor.

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес хочет совершить этим летом громкое приобретение в линию нападения. Клуб уже изучил несколько перспективных кандидатов в рамках усиления состава, и Дембеле является одним из приоритетных вариантов. Одним из вариантов подписания форварда является продажа Браима Диаса, который может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

Действующее трудовое соглашение Дембеле с парижским клубом рассчитано до лета 2028 года.

Ранее в СМИ сообщалось, что "сливочные" завершают попытки приобретения форварда мадридского "Атлетико" Хулиана Альвареса.

В прошедшем сезоне Дембеле провел за "ПСЖ" 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 19 мячей и сделал 10 результативных передач.

İdman.Biz

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