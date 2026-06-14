Ральф Рангник продлил контракт со сборной Австрии

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник продлил контракт с национальной командой. Новое трудовое соглашение специалиста рассчитано до 2028 года. Об этом сообщил официальный сайт Австрийской федерации футбола.

На чемпионате мира 2026 года сборная Австрии выступит в группе J. Соперниками подопечных Рангника станут команды Аргентины, Алжира и Иордании.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

