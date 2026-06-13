Бывший футболист "Барселоны", "Манчестер Сити" и национальной команды Кот-д'Ивуара Яя Туре назначен на пост главного тренера братиславского "Слована". Как передает İdman.Biz, об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Специалист подписал с командой из Словакии трудовой договор, срок действия которого рассчитан на три года.

Ранее Туре работал в академии "Тоттенхэм Хотспур", а также трудился в роли помощника тренера в бельгийском "Стандарде" и сборной Саудовской Аравии.

По итогам сезона-2025/2026 «Слован» стал чемпионом Словакии. Команда является 27-кратным чемпионом страны, если учитывать и титулы времён Чехословакии.