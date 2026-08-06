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"Бетис" обыграл чемпиона Англии в товарищеском матче

Мировой футбол
Новости
6 Августа 2026 01:25
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"Бетис" обыграл чемпиона Англии в товарищеском матче

Испанский "Бетис" одержал уверенную победу над английским "Арсеналом" в товарищеском матче.

Как сообщает İdman.Biz, встреча, прошедшая в Дублине, завершилась со счетом 3:1 в пользу команды из Севильи.

Счет уже на 9-й минуте открыл Родриго Рикельме. На 26-й минуте преимущество "Бетиса" увеличил Нельсон Деосса. Вскоре защитник "Арсенала" Пьеро Инкапье сократил отставание своей команды, однако еще до перерыва Пабло Форнальс восстановил преимущество испанского клуба в два мяча, установив окончательный счет.

Напомним, в прошлом сезоне "Арсенал" стал чемпионом английской Премьер-лиги, а также дошел до финала Лиги чемпионов, где уступил "Пари Сен-Жермен" в серии пенальти. "Бетис" завершил чемпионат Испании на пятом месте и завоевал путевку в еврокубки.

İdman.Biz
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