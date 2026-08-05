"Ньюкасл" объявил о назначении нового главного тренера

Английский "Ньюкасл" официально объявил о назначении Маттиаса Яйссле на пост главного тренера команды.

Как сообщает İdman.Biz, 38-летний немецкий специалист покинул саудовский "Аль-Ахли", который возглавлял с 2023 года, и продолжит карьеру в английской Премьер-лиге.

"Для меня большая честь стать главным тренером "Ньюкасл Юнайтед". Это один из крупнейших клубов европейского футбола с уникальной историей, самобытностью и преданными болельщиками. Амбиции клуба, видение будущего и открывающиеся возможности делают это место невероятно привлекательным", - заявил Яйссле.

Новый наставник отметил, что внимательно следил за развитием "Ньюкасла" в последние годы и полностью верит в проект клуба.

"Мои команды всегда строились на сплоченности, упорном труде, интенсивности и постоянном стремлении к совершенствованию. Я отдам все свои силы и энергию, чтобы помочь "Ньюкаслу" добиться новых успехов", - подчеркнул немецкий специалист.