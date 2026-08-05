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Спаллетти оценил победу над "Челси"

Мировой футбол
Новости
5 Августа 2026 22:21
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Спаллетти оценил победу над "Челси"

Главный тренер "Ювентуса" Лучано Спаллетти прокомментировал победу над "Челси" в товарищеском матче.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sky Sport Italia, итальянский специалист остался доволен действиями своей команды, которая обыграла лондонцев со счетом 1:0.

"Нам удалось на протяжении всего матча действовать как единое целое - и под давлением, и при контратаках. Команда действовала сплоченно. "Челси" умеет все: начинать атаки от своих ворот, завершать их и быстро переходить вперед. Поэтому было важно не уступить им психологически", - заявил Спаллетти.

Наставник "Ювентуса" также отметил автора победного мяча Эдона Жегрову.

"Жегрова забил отличный гол, но важнее всего была его игра и отношение к матчу. Несколько раз он терял мяч, но также показал, на что способен, когда мяч оказывается у него в ногах. Игрок никогда не должен прекращать работать над собой, чтобы становиться сильнее", - подчеркнул главный тренер туринцев.

İdman.Biz
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