"Реал" близок к продлению контракта с Винисиусом

Мадридский "Реал" провел очередной раунд переговоров с нападающим Винисиусом Жуниором по поводу нового контракта.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sky Sports, после состоявшейся в среду встречи ожидается, что 26-летний бразилец останется в составе "сливочных" и продлит соглашение с клубом.

При этом интерес к футболисту по-прежнему сохраняет лондонский "Арсенал". Действующий контракт Винисиуса с "Реалом" истекает следующим летом.

В последние недели в СМИ активно обсуждалось будущее бразильца. Сообщалось, что стороны не могли договориться из-за финансовых условий нового соглашения, однако последние переговоры, вероятно, позволили им приблизиться к компромиссу.