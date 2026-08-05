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Стало известно значение 61-го номера на футболке Салаха

Мировой футбол
Новости
5 Августа 2026 18:05
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Стало известно значение 61-го номера на футболке Салаха

Египетский футболист Мохамед Салах после перехода в "Трабзонспор" оказался в центре внимания благодаря публикации турецкого клуба.

Как сообщает İdman.Biz, "Трабзонспор" опубликовал фотографию нападающего с футболкой под 61-м номером. Однако это не означает, что Салах будет выступать под ним в новом сезоне.

Число 61 имеет особое символическое значение для Трабзона. С него начинаются почтовые индексы региона и регистрационные номера местных автомобилей. Кроме того, болельщики "Трабзонспора" традиционно устраивают масштабные шоу на трибунах на 61-й минуте матчей.

Таким образом, врученная Салаху футболка носит символический характер. Игровой номер египтянина в новой команде пока не определен.

İdman.Biz
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