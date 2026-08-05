"Барселона" отказалась от борьбы за Родри

Футбольный клуб "Барселона" не намерен вступать в борьбу за полузащитника "Манчестер Сити" Родри.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Touchline и Marca, руководство каталонского клуба уверено, что обладатель титула лучшего игрока чемпионата мира 2026 года продолжит карьеру в мадридском "Реале".

По информации источника, именно поэтому "сине-гранатовые" не планируют предпринимать попыток подписать испанского хавбека.

Действующий контракт Родри с "Манчестер Сити" рассчитан до лета 2027 года. Ранее сообщалось, что "Реал" готов заплатить за 30-летнего футболиста от 65 до 75 миллионов евро.

Напомним, в 2024 году Родри стал обладателем "Золотого мяча", а этим летом вместе со сборной Испании выиграл чемпионат мира.