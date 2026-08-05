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Мудрик вернулся на поле после снятия дисквалификации - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
5 Августа 2026 19:23
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Мудрик вернулся на поле после снятия дисквалификации

Полузащитник "Челси" Михаил Мудрик провел первый матч после снятия дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

Как сообщает İdman.Biz, украинский футболист принял участие в товарищеской встрече с итальянским "Ювентусом".

28-летний вингер появился на поле на 82-й минуте, выйдя на замену. Этот матч стал для него первым с момента завершения дисциплинарного разбирательства.

Напомним, в 2024 году в допинг-пробе Мудрика были обнаружены следы мельдония. В мае 2025 года Футбольная ассоциация Англии (FA) предъявила футболисту официальное обвинение, после чего он был дисквалифицирован на четыре года. Однако 31 июля 2026 года FA объявила о завершении разбирательства и снятии дисквалификации.

Товарищеский матч завершился победой "Ювентуса" со счетом 1:0. Единственный мяч на 68-й минуте забил Эдон Жегрова.

İdman.Biz
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