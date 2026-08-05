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"Интер" и "Милан" не выявили победителя в дерби - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
5 Августа 2026 20:23
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"Интер" и "Милан" не выявили победителя в дерби

Итальянские "Интер" и "Милан" сыграли вничью в товарищеском матче, который состоялся в австралийском Перте.

Как сообщает İdman.Biz, встреча на стадионе "Оптус" завершилась со счетом 1:1 при 52 310 зрителях.

Счет в матче был открыт на 54-й минуте. После передачи Николо Бареллы отличился Федерико Димарко, выведя "Интер" вперед.

"Милан" сумел уйти от поражения на 83-й минуте. Кристофер Нкунку заработал пенальти и сам же уверенно реализовал 11-метровый удар.

Следующие товарищеские матчи команды проведут 8 августа: "Интер" встретится с "Ювентусом", а "Милан" сыграет против "Челси".

İdman.Biz
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