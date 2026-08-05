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"Наполи" обыграл "Осасуну" в товарищеском матче

Мировой футбол
Новости
5 Августа 2026 22:31
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"Наполи" обыграл "Осасуну" в товарищеском матче

Итальянский "Наполи" одержал победу над испанской "Осасуной" в товарищеском матче.

Как сообщает İdman.Biz, встреча, состоявшаяся в Кастель-ди-Сангро, завершилась со счетом 2:1 в пользу неаполитанцев.

Счет на 27-й минуте открыл Маттео Политано. Во втором тайме преимущество "Наполи" увеличил Лоренцо Лукка, отличившийся на 53-й минуте. Единственный мяч "Осасуны" на 69-й минуте забил Анте Будимир.

Для команды Массимилиано Аллегри эта победа стала второй в ходе предсезонной подготовки. Ранее "Наполи" уступил "Ареццо" (1:3) и обыграл "Каррарезе" (2:0).

Следующий товарищеский матч неаполитанцы проведут 8 августа против испанской "Сельты".

İdman.Biz
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