"Фенербахче" уверенно обыграл "Штурм" в квалификации Лиги чемпионов - ВИДЕО

Турецкий "Фенербахче" одержал уверенную победу над австрийским "Штурмом" в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Как сообщает İdman.Biz, встреча в Стамбуле завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

Счет уже на 10-й минуте открыл Андерсон Талиска. Перед самым перерывом преимущество турецкой команды увеличил Мэйсон Гринвуд, установив окончательный результат встречи.

Ответный матч между командами состоится 11 августа в австрийском Граце на стадионе "Меркур Арена". Победитель двухматчевого противостояния выйдет в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов.