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"Ференцварош" с минимальным счетом обыграл "Гурник"

Мировой футбол
Новости
6 Августа 2026 00:21
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"Ференцварош" с минимальным счетом обыграл "Гурник"

Венгерский "Ференцварош" одержал домашнюю победу над польским "Гурником" в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

Как сообщает İdman.Biz, встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

В первом тайме команды не сумели открыть счет, несмотря на несколько атак с обеих сторон. Судьба встречи решилась после перерыва.

На 65-й минуте Каду выполнил результативную передачу, а Мариус Корбу точным ударом отправил мяч в ворота польского клуба, забив единственный гол матча.

Ответная встреча состоится 13 августа в Польше. Победитель двухматчевого противостояния продолжит борьбу за выход в основной этап Лиги Европы.

İdman.Biz
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