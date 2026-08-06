"Ференцварош" с минимальным счетом обыграл "Гурник"

Венгерский "Ференцварош" одержал домашнюю победу над польским "Гурником" в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

Как сообщает İdman.Biz, встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

В первом тайме команды не сумели открыть счет, несмотря на несколько атак с обеих сторон. Судьба встречи решилась после перерыва.

На 65-й минуте Каду выполнил результативную передачу, а Мариус Корбу точным ударом отправил мяч в ворота польского клуба, забив единственный гол матча.

Ответная встреча состоится 13 августа в Польше. Победитель двухматчевого противостояния продолжит борьбу за выход в основной этап Лиги Европы.