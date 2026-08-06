Инфантино пообещал Марокко финал ЧМ-2030 в обмен на поддержку

Президент ФИФА Джанни Инфантино пообещал Марокко провести финал чемпионата мира 2030 года на территории страны в случае поддержки его кандидатуры на следующих выборах главы организации.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Times, решающий матч турнира планируется провести в Касабланке на новом стадионе вместимостью 115 тысяч зрителей. Таким образом, финал может пройти не на мадридском "Сантьяго Бернабеу", как предполагалось ранее.

По данным источника, Инфантино также ведет переговоры с рядом национальных футбольных федераций, пытаясь добиться от них публичной поддержки на фоне кризиса, вызванного его инициативой по продаже доли коммерческих прав чемпионата мира частным инвесторам.

Напомним, чемпионат мира 2030 года впервые в истории пройдет сразу в шести странах. Матчи открытия состоятся в Аргентине, Уругвае и Парагвае, а основная часть турнира будет организована в Испании, Португалии и Марокко.