Вылетевшая из Ла Лиги "Мальорка" разгромила "ПСЖ"

Испанская "Мальорка" одержала крупную победу над французским "Пари Сен-Жермен" в товарищеском матче.

Как сообщает İdman.Biz, встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Счет на 21-й минуте открыл полузащитник Зиту Лувумбу. Перед перерывом преимущество "Мальорки" увеличил нападающий Хан Вирхили, а окончательный результат на 51-й минуте установил защитник Антонио Раильо.

Напомним, в прошлом сезоне "Пари Сен-Жермен" стал чемпионом Франции и выиграл Лигу чемпионов, обыграв в финале лондонский "Арсенал" в серии пенальти. "Мальорка", напротив, заняла 18-е место в чемпионате Испании и покинула Ла Лигу.