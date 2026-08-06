Винисиус удалил все публикации и упоминание "Реала" из соцсетей

Нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор полностью очистил свои страницы в социальных сетях, подогрев слухи о своем возможном уходе из клуба.

Как сообщает İdman.Biz, бразильский футболист удалил все опубликованные записи, а также убрал любое упоминание о "Реале" из описания своего профиля.

Этот шаг совпал с продолжающимися переговорами о продлении контракта между игроком и мадридским клубом. По информации СМИ, 26-летний форвард ранее отклонил последнее предложение "Реала", предусматривавшее пятилетнее соглашение с годовой зарплатой в размере 22 миллионов евро.

Также сообщается, что 5 августа должен состояться решающий раунд переговоров между представителями Винисиуса и руководством испанского гранда. При этом ряд источников утверждает, что лондонский "Арсенал" уже согласовал с бразильцем условия личного контракта.

Винисиус выступает за "Реал" с 2018 года. В минувшем сезоне он провел 53 матча во всех турнирах, забил 22 мяча и отдал 14 результативных передач.