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Манчини покинул пост главного тренера катарского клуба "Аль-Садд"

Мировой футбол
Новости
14 Июня 2026 03:40
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Манчини покинул пост главного тренера катарского клуба "Аль-Садд"

Итальянский тренер Роберто Манчини ушел из катарского клуба "Аль-Садд". Как передает İdman.Biz, об этом сообщается на странице команды в социальной сети Х.

"Небольшой, но такой значимый период с огромным количеством замечательных воспоминаний. Спасибо, Роберто Манчини, мы надеемся, что однажды эта история продолжится. Всего вам наилучшего на следующем этапе пути, ещё увидимся!" — сказано в сообщении катарского клуба.

Манчини возглавил "Аль-Садд" в ноябре 2025 года, в прошедшем сезоне он привел команду к чемпионству. В послужном списке специалиста, помимо ряда клубов, также есть сборная Италии, под его руководством она выиграла чемпионат Европы — 2020.

İdman.Biz
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