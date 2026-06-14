Горецка может продолжить карьеру в МЛС

Полузащитник Леон Горецка может перейти в "Чикаго Файр". Как передает İdman.Biz, об этом сообщает журналист Том Богерт.

В конце мая "Бавария" объявила об уходе 31-летнего полузащитника из клуба. В сезоне-2025/26 на его счету 48 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 5 голами и 5 результативными передачами.

Горецка перешел в "Баварию" из "Шальке" летом 2018 года. В составе мюнхенцев он стал семикратным чемпионом Германии, трехкратным обладателем Кубка Германии, четырехкратным обладателем Суперкубка страны, а также победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.