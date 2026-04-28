Игрок "Халл Сити" больше года восстанавливался после разрыва «крестов» и в первом же матче снова порвал их

Полузащитник "Халл Сити" Элиот Матазо во второй раз за два года порвал крестообразную связку колена.

Первая травма произошла в феврале 2025 года. Игрок перенес операцию и не играл 424 дня. Бельгиец вернулся на поле и вышел в старте в гостевом матче 45-го тура Чемпионшипа с "Чарльтоном" (1:2), но уже на 10-й минуте порвал "кресты" на другом колене, сообщает İdman.Biz.

Матазо – 24 года. В 2025 году он перешел из "Монако" в "Халл Сити" за два миллиона евро. Суммарно за английскую команду игрок провел семь встреч и забил один гол.

Также Элиот регулярно вызывался в юношеские сборные Бельгии, а за молодежную сборную U21 провел 22 матча.