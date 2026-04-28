Кобби Майну подпишет новый контракт с "МЮ"

Полузащитник Кобби Майну согласовал условия нового контракта с "Манчестер Юнайтед". Как передает İdman.Biz, об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

По данным источника, речь идет о трудовом договоре, срок действия которого будет рассчитан до лета 2031 года, зарплата игрока также станет ощутимо выше. О продлении сотрудничества с хавбеком клуб объявит до конца нынешнего сезона, вероятно, уже на этой неделе.

Всего в нынешнем сезоне у Майну 26 матчей за клуб во всех турнирах, в которых он отдал три голевые передачи. По данным сайта Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.