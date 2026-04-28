Тер Штеген снова может уйти в аренду

28 Апреля 2026 14:26
Футбольный клуб "Барселона" не связывает ближайшие планы с вратарем Марком-Андре тер Штегеном и рассматривает вариант с его новым уходом в аренду.

Как сообщает İdman.Biz, об этом пишет журналист Фернандо Поло. По его информации, именно временный трансфер считается наиболее вероятным сценарием на летнее окно.

Полноценная продажа голкипера на данный момент оценивается как менее реальная. Если клуб не получит устраивающего предложения, вариант с очередной арендой станет основным.

В январе этого года тер Штеген уже перешел в "Жирону" на правах аренды. За новую команду он успел провести два матча, пропустил два мяча, после чего вновь получил травму.

Контракт 33-летнего голкипера с "Барселоной" рассчитан до середины 2028 года.

