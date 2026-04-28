ФИФА меняет важное правило перед ЧМ-2026

ФИФА планирует применить новое правило по желтым карточкам на чемпионате мира 2026 года, который пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на BBC Sport, изменения направлены на то, чтобы сделать турнир более справедливым для футболистов и более зрелищным для болельщиков.

По информации источника, на предстоящем мундиале предупреждения игроков будут аннулироваться в два этапа. Первое обнуление произойдет после завершения группового этапа, а второй раз желтые карточки будут списаны после стадии четвертьфинала. Таким образом, футболисты смогут избежать дисквалификаций в решающих матчах турнира из-за накопленных предупреждений.

Отмечается, что нововведение связано с расширенным форматом чемпионата мира, где впервые будет проведена стадия 1/16 финала.