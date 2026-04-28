28 Апреля 2026
В Украине назван фаворит на пост главного тренера сборной

28 Апреля 2026 10:13
В Украине назван фаворит на пост главного тренера сборной

Сборная Украины по футболу в ближайшее время может получить нового главного тренера.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на UA-Futbol, основным претендентом на вакантный пост считается Мирон Маркевич. По информации источника, 75-летний специалист на данный момент рассматривается как приоритетный вариант.

При этом президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко пока не до конца уверен в правильности именно такого выбора на замену Сергею Реброву. Несмотря на это, окружение главы организации считает, что среди доступных кандидатов Маркевич является наиболее подходящей фигурой для работы со сборной. Решение о назначении нового наставника национальной команды может быть принято уже в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что в список претендентов также входят Андреа Мальдера и Игор Йовичевич.

Напомним, 22 апреля Украинская ассоциация футбола официально объявила об уходе Сергея Реброва с поста главного тренера национальной команды.

