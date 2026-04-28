В Индонезии показали пустую VAR-комнату во время матча

В Индонезии во время одного из матчей возник необычный эпизод, связанный с системой VAR.

Как сообщает İdman.Biz, в момент просмотра спорного эпизода в трансляции была показана пустая комната видеопомощников арбитра. При этом главный судья после консультации изменил свое решение и удалил игрока.

Ситуация вызвала бурную реакцию болельщиков, однако в официальном заявлении лига пояснила произошедшее.

По словам представителей, все специалисты VAR находились на своих местах на протяжении всего матча, а кадры с пустой комнатой стали результатом технической ошибки трансляции.