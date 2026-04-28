28 Апреля 2026 03:18
В "Баварии" сделали заявление о будущем Кейна

В мюнхенской "Баварии" прокомментировали будущее нападающего Харри Кейна.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на T-Online, член наблюдательного совета клуба Карл-Хайнц Румменигге заявил, что футболист не воспользовался опцией выкупа, тем самым подтвердив намерение остаться в команде.

"Известно, что у Кейна был пункт об отступных. Он не активировал его, дав понять, что определенно останется в Мюнхене. После завершения сезона мы проведем с ним переговоры о продлении контракта", - отметил Румменигге.

Действующее соглашение 32-летнего форварда с "Баварией" рассчитано до середины 2027 года. В настоящее время команда под руководством Венсана Компани готовится к матчу Лиги чемпионов против "ПСЖ", который состоится 28 апреля.

