АПЛ: "Манчестер Юнайтед" обыграл "Брентфорд" - ВИДЕО

"Манчестер Юнайтед" одержал победу над "Брентфордом" в матче 34-го тура английской Премьер-лиги.

Как сообщает İdman.Biz, встреча на стадионе "Олд Траффорд" завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Счет в игре был открыт на 11-й минуте - отличился Каземиро. Перед перерывом Беньямин Шешко удвоил преимущество манкунианцев. В концовке встречи Матиас Йенсен сократил отставание, однако спасти матч гостям не удалось.

После этой победы "Манчестер Юнайтед" набрал 61 очко и занимает третье место в турнирной таблице. "Брентфорд" с 48 баллами располагается на девятой строчке.

В следующем туре 3 мая "красные дьяволы" примут "Ливерпуль", а "Брентфорд" 2 мая сыграет дома с "Вест Хэмом".