"Эспаньол" вновь не смог победить, сыграв вничью с "Леванте"

"Эспаньол" не сумел обыграть "Леванте" в матче 32-го тура испанской Примеры.

Как сообщает İdman.Biz, встреча завершилась без забитых голов - 0:0.

В концовке матча хозяева остались в меньшинстве - Поль Лосано получил две желтые карточки за короткий промежуток времени и был удален с поля.

Каталонский клуб продлил свою безвыигрышную серию до 16 матчей и в 2026 году по-прежнему не одержал ни одной победы.

После этой игры "Эспаньол" набрал 39 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице. "Леванте" с 33 баллами располагается в зоне вылета, занимая 19-ю позицию.