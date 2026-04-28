"Эспаньол" вновь не смог победить, сыграв вничью с "Леванте"

28 Апреля 2026 01:07
"Эспаньол" вновь не смог победить, сыграв вничью с "Леванте"

"Эспаньол" не сумел обыграть "Леванте" в матче 32-го тура испанской Примеры.

Как сообщает İdman.Biz, встреча завершилась без забитых голов - 0:0.

В концовке матча хозяева остались в меньшинстве - Поль Лосано получил две желтые карточки за короткий промежуток времени и был удален с поля.

Каталонский клуб продлил свою безвыигрышную серию до 16 матчей и в 2026 году по-прежнему не одержал ни одной победы.

После этой игры "Эспаньол" набрал 39 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице. "Леванте" с 33 баллами располагается в зоне вылета, занимая 19-ю позицию.

Новости по теме

АПЛ: "Манчестер Юнайтед" обыграл "Брентфорд"
01:00
Мировой футбол

АПЛ: "Манчестер Юнайтед" обыграл "Брентфорд" - ВИДЕО

"Красные дьяволы" укрепили позиции в тройке лидеров

Серия А: ничья "Лацио" и "Удинезе" и победа "Кальяри" над "Аталантой"
00:59
Мировой футбол

Серия А: ничья "Лацио" и "Удинезе" и победа "Кальяри" над "Аталантой" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

В матчах 34-го тура команды подарили результативные игры и неожиданные развязки

"Реал" связался с известным тренером
00:48
Мировой футбол

"Реал" связался с известным тренером

Мадридцы продолжают поиск нового главного тренера
"Фенербахче" уволил Тедеско с поста главного тренера
27 Апреля 23:44
Мировой футбол

"Фенербахче" уволил Тедеско с поста главного тренера

Клуб объявил о кадровых изменениях после решения совета директоров

Лука Модрич перенес операцию после серьезной травмы
27 Апреля 22:29
Мировой футбол

Лука Модрич перенес операцию после серьезной травмы

Полузащитник "Милана" получил перелом скуловой кости
Луис Энрике: "ПСЖ" и "Бавария" - две лучшие команды Европы"
27 Апреля 22:10
Мировой футбол

Луис Энрике: "ПСЖ" и "Бавария" - две лучшие команды Европы"

Тренер парижан оценил соперника перед полуфиналом Лиги чемпионов

Самое читаемое

Скандал в Турции: поединок боксеров за титул чемпиона мира UBO был прерван из-за массовой драки - ВИДЕО
26 Апреля 06:20
Бокс

Скандал в Турции: поединок боксеров за титул чемпиона мира UBO был прерван из-за массовой драки - ВИДЕО

По факту случившегося начато расследование
"Ливерпуль" нацелился на бывшего нападающего "Барселоны"
26 Апреля 14:58
Мировой футбол

"Ливерпуль" нацелился на бывшего нападающего "Барселоны"

Английский клуб готов активировать отступные в размере 60 миллионов евро
"Барселона" и Рашфорд согласовали контракт до 2030 года
27 Апреля 19:39
Мировой футбол

"Барселона" и Рашфорд согласовали контракт до 2030 года

Каталонцы намерены выкупить форварда у "Манчестер Юнайтед"

"Ливерпуль" недоволен позицией "Ювентуса" по трансферу вратаря
25 Апреля 05:11
Мировой футбол

"Ливерпуль" недоволен позицией "Ювентуса" по трансферу вратаря

Стороны не могут договориться о сумме перехода Алисона