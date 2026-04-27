"Фенербахче" уволил Тедеско с поста главного тренера

Стамбульский "Фенербахче" объявил об уходе Доменико Тедеско с поста главного тренера команды.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт клуба, решение было принято на заседании совета директоров. Вместе с Тедеско команду покинул его тренерский штаб. Также клуб расстался со спортивным директором Девином Озеком и координатором по футболу Берке Челеби.

"В соответствии с решениями, принятыми на заседании нашего совета директоров, мы расстались с главным тренером Доменико Тедеско и его тренерским штабом. Благодарим их за вклад в развитие клуба и желаем успехов в дальнейшей карьере", - говорится в заявлении.

Отмечается, что в оставшихся матчах сезона командой будет руководить помощник главного тренера Зеки Мурат Геле.