28 Апреля 2026
"Реал" связался с известным тренером

28 Апреля 2026 00:48
"Реал" связался с известным тренером

Мадридский "Реал" продолжает работу по поиску нового главного тренера на фоне возможного ухода Альваро Арбелоа.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на El Partidazo de COPE, клуб уже установил контакт с наставником сборной Аргентины Лионелем Скалони.

По словам журналиста Маноло Ламы, "Реал" рассматривает сразу несколько кандидатур, однако факт переговоров со Скалони уже подтвержден.

"Я могу уверенно сказать, что "Реал" контактировал со Скалони. Клуб изучает многих тренеров, но это точно - с ним уже связывались", - отметил Лама.

Скалони возглавляет сборную Аргентины с августа 2018 года и привел команду к победе на чемпионате мира 2022 года.

